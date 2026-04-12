Imigrante

Babá teria sido paga com fundos de campanha por político da Califórnia, segundo denúncias

Publicado em 12 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Uma imigrante brasileira está no centro de um novo escândalo envolvendo o deputado democrata Eric Swalwell, da Califórnia, nos Estados Unidos.

Segundo denúncias, a babá Amanda Barbosa, de 33 anos, teria sido paga com recursos de campanha do parlamentar.

Denúncias envolvem imigração e uso de recursos

As acusações indicam que Amanda teria permanecido de forma irregular nos Estados Unidos por alguns anos.

Além disso, uma denúncia apresentada ao Departamento de Segurança Interna, em fevereiro, aponta que o deputado teria utilizado fundos de campanha para pagar a babá durante cerca de dois anos, período em que ela não possuía autorização de trabalho válida.

Brasileira chegou como au pair

Natural do Rio de Janeiro, Amanda Barbosa chegou aos Estados Unidos em janeiro de 2021 com visto de au pair.

Após o fim do programa, ela continuou trabalhando como babá residente para a família do deputado.

Segundo as denúncias, ela teria recebido cerca de US$ 46.930 (aproximadamente R$ 240 mil) em 2022 por meio de recursos de campanha.

Situação migratória e estudos

Após o vencimento do visto de au pair, o deputado teria iniciado o processo para obtenção do green card para a brasileira.

Enquanto isso, Amanda se matriculou em uma faculdade comunitária. No entanto, pelas regras do visto de estudante, ela não poderia trabalhar fora do campus.

Ainda assim, segundo as denúncias, ela continuou exercendo atividades como babá.

Imagens e registros reforçam acusações

Registros em redes sociais, posteriormente excluídos, mostrariam Amanda participando de eventos familiares e cuidando das crianças em diferentes ocasiões.

Entre os registros, há menções a eventos como o piquenique anual da Casa Branca em 2023 e 2024.

Deputado também enfrenta outras acusações

Além do caso envolvendo a babá, Eric Swalwell enfrenta denúncias de abuso sexual feitas por quatro mulheres.

Entre elas, uma ex-funcionária afirma que foi estuprada pelo parlamentar em 2024.

O deputado nega as acusações e afirma que as alegações são “absolutamente falsas”. Ele declarou que pretende se defender judicialmente.



*Com informações da Extra

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