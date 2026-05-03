Abandono de incapaz

Tragédia ocorreu em Serrinha após mulher de 27 anos deixar quatro filhos sozinhos para ir a uma festa.

Serrinha (BA) – Uma tragédia abalou o município de Serrinha, no interior da Bahia, na manhã de domingo (3). Três crianças morreram carbonizadas após um incêndio destruir a residência onde moravam. A mãe das vítimas, uma mulher de 27 anos, foi presa em flagrante por abandono de incapaz com resultado morte.

O Incêndio e as Vítimas

Segundo as investigações da Polícia Civil, a mulher teria saído para uma festa na noite de sábado (2), deixando os quatro filhos trancados e sozinhos em casa. Informações preliminares indicam que o fogo teria começado após uma das crianças incendiar um colchão, fazendo com que as chamas se espalhassem rapidamente.

As vítimas foram identificadas como:

Ismael Nascimento de Jesus Borges , de apenas 11 meses;

, de apenas 11 meses; Samuel Nascimento de Almeida , de 4 anos;

, de 4 anos; Jeremias de Jesus Borges, de 6 anos.

Uma quarta criança, de 7 anos, conseguiu escapar do imóvel em chamas. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para uma unidade de saúde local. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Atuação das Autoridades

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas, mas, apesar de terem controlado o incêndio, encontraram os três irmãos já sem vida. O local passou por perícia técnica e os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

Prisão e Investigação

A mãe foi localizada e conduzida à delegacia, onde permanece custodiada à disposição da Justiça. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Serrinha, que busca confirmar se houve outras circunstâncias que contribuíram para o início das chamas.

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