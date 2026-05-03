Ferimentos graves

Tragédia ocorreu durante a 31ª Expoalvo, em Alvorada do Oeste; Renner Luan não resistiu aos ferimentos após queda e sucessivos pisoteios.

Alvorada do Oeste (RO) – O mundo do rodeio está em luto após a morte do peão Renner Luan, de 25 anos, ocorrida na noite da última sexta-feira (1º). O jovem não resistiu aos graves ferimentos após ser pisoteado por um touro durante uma montaria na 31ª edição da Expoalvo, feira agropecuária realizada em Alvorada do Oeste, a cerca de 427 km de Porto Velho.

O Acidente

A tragédia foi registrada por câmeras de espectadores. As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que Renner perde o equilíbrio e cai do animal. Antes que pudesse se levantar ou ser resgatado pelos “salva-vidas” da arena, o peão foi pisoteado diversas vezes pelo touro.

Auxiliares de arena agiram rapidamente para distrair o animal e afastá-lo da vítima, permitindo a entrada da equipe de socorro médico que estava de plantão no evento.

Socorro e Fatalidade

Devido à gravidade do estado de saúde, Renner foi transferido com urgência para o Hospital de Urgência e Emergência Regional de Cacoal (Heuro). Apesar dos esforços da equipe médica na unidade de tratamento intensivo, o jovem não suportou as lesões internas e teve o óbito confirmado poucas horas depois.

Luto e Homenagens

A organização da Expoalvo emitiu uma nota oficial de pesar nas redes sociais, lamentando profundamente o acidente e prestando solidariedade aos familiares e amigos do competidor. Renner era considerado um jovem talento no circuito de rodeios da região.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

VÍDEO: Mais de 30 casas são atingidas por incêndio no São Jorge; veja detalhes