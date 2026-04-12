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Enquete aponta empate técnico entre dois emparedados; eliminação ocorre neste domingo (12)

Neste domingo (12), durante a primeira exibição do “BBB 26” por volta das 17h30, um dos três empareadados, Gabriela, Marciele ou Leandro Boneco, deixará o programa. Aqui fora, a parcial atualizada da enquete feita pelo jornal EXTRA mostra uma mudança na diferença entre o baiano e a cunhã.

Boneco, que continua como o favorito dos leitores para deixar o programa, acumulava 47,73% dos votos às 11h00. Marciele diminuiu a diferença com o brother e saltou para 47,05%. Gabriela permanece como a menos provável de sair, com 5,22%.

A formação de paredão começou na noite de sexta, com Juliano Floss indicando Gabriela. Ele também desempatou entre Boneco e Marciele, que receberam a mesma quantidade de votos pela casa. A cunhã parou no paredão, mas ganhou o direito do contragolpe e puxou o baiano ao paredão.

A decisão do contragolpe foi uma escolha de Milena, que deveria entregar ao emparedado pela casa ou ao líder. A regalia foi conquistada na quinta-feira (9) de manhã, quando ela foi a primeira a apertar o botão vermelho misterioso no gramado da casa. A babá acabou dando o poder para Marciele.

O público deve votar no gshow para eliminar, mas pode declarar sua torcida na nossa enquete para entender o movimento dos espectadores.

Nessa temporada, os votos da torcida e únicos têm pesos diferente. O resultado da votação é feito a partir da média ponderada, considerando o peso de 70% aos votos únicos e 30% aos votos da torcida. Vale lembrar que a enquete do EXTRA não tem validade oficial. Para definir nos rumos do jogo é preciso se cadastrar e votar no site oficial do programa, o gshow.globo.com/bbb.

Como criar a conta Globo para votar no ‘BBB 26’?

Digite em seu navegador o link: minhaconta.globo.com. O cadastro é gratuito e também pode ser feito com sua conta Google ou Facebook. Você precisará informar dados como data de nascimento e seu CPF.

Se for seu primeiro cadastro, você receberá um e-mail de confirmação e ativação da sua conta Globo.

O próximo passo é o cadastro de um número de telefone. Você receberá um SMS com um código de confirmação para validar sua conta. Você também pode escolher receber o código pelo WhatsApp.

Em seguida, informe seus dados, como CPF, e marque o quadrado para concordar com os termos de uso. Em seguida, selecione “próximo”. E pronto! Você já pode votar no “Big Brother Brasil”!

Importante: menores de 13 a 16 anos precisam indicar um responsável para autorizar a continuidade do acesso à conta globo. Este procedimento se faz necessário devido ao processo de adequação com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

*Com informações do GShow

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