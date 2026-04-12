Big Brother Brasil 26 eliminou, neste domingo (12), a participante Marciele no décimo quinto paredão da temporada.
Ela deixou o programa com 59,34% da média dos votos para sair. Na disputa, Leandro recebeu 37,62%, enquanto Gabriela teve 3,04%.
Percentuais da votação
Marciele
- Média: 59,34%
- Voto único: 59,59%
- Voto torcida: 58,73%
Leandro
- Média: 37,62%
- Voto único: 36,48%
- Voto torcida: 40,29%
Gabriela
- Média: 3,04%
- Voto único: 3,93%
- Voto torcida: 0,98%
Quem é Marciele
Marciele foi escolhida na Casa de Vidro da Região Norte, com 54,55% dos votos.
Ela tem ascendência indígena do povo Munduruku e é natural de Juruti, no Pará.
Aos 32 anos, atua como dançarina e influenciadora digital. Atualmente, vive em Manaus, onde mora há 16 anos.
Além disso, é Cunhã-Poranga do Festival Folclórico de Parintins, representando o Boi Caprichoso.
Como foi a formação do paredão
A formação começou com a vitória de Milena na Prova do Anjo, o que garantiu imunidade.
O líder Juliano Floss indicou Gabriela ao paredão como parte de sua estratégia de jogo.
Em seguida, Leandro e Marciele foram os mais votados pela casa, com três votos cada.
Juliano utilizou o voto de minerva e colocou Marciele na berlinda.
Contragolpe definiu disputa
Milena também teve papel decisivo ao escolher quem teria direito ao contragolpe.
Ela deu o poder a Marciele, que puxou Leandro para completar o paredão.
*Com informações do Globo.com
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