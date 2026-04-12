Cunhã

Participante deixou o reality no 15º paredão após disputa com Leandro e Gabriela

Publicado em 12 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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Big Brother Brasil 26 eliminou, neste domingo (12), a participante Marciele no décimo quinto paredão da temporada.

Ela deixou o programa com 59,34% da média dos votos para sair. Na disputa, Leandro recebeu 37,62%, enquanto Gabriela teve 3,04%.

Percentuais da votação

Marciele

Média: 59,34%

Voto único: 59,59%

Voto torcida: 58,73%

Leandro

Média: 37,62%

Voto único: 36,48%

Voto torcida: 40,29%

Gabriela

Média: 3,04%

Voto único: 3,93%

Voto torcida: 0,98%

Quem é Marciele

Marciele foi escolhida na Casa de Vidro da Região Norte, com 54,55% dos votos.

Ela tem ascendência indígena do povo Munduruku e é natural de Juruti, no Pará.

Aos 32 anos, atua como dançarina e influenciadora digital. Atualmente, vive em Manaus, onde mora há 16 anos.

Além disso, é Cunhã-Poranga do Festival Folclórico de Parintins, representando o Boi Caprichoso.

Como foi a formação do paredão

A formação começou com a vitória de Milena na Prova do Anjo, o que garantiu imunidade.

O líder Juliano Floss indicou Gabriela ao paredão como parte de sua estratégia de jogo.

Em seguida, Leandro e Marciele foram os mais votados pela casa, com três votos cada.

Juliano utilizou o voto de minerva e colocou Marciele na berlinda.

Contragolpe definiu disputa

Milena também teve papel decisivo ao escolher quem teria direito ao contragolpe.

Ela deu o poder a Marciele, que puxou Leandro para completar o paredão.

*Com informações do Globo.com

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