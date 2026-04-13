Acidente

Colisão também deixou um homem ferido

Uma mulher de 37 anos morreu esmagada por um ônibus do transporte público, na noite deste domingo (12/04), no cruzamento das ruas Rio Branco com Visconde de Sinimbú, no conjunto Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus.

Ela estava na garupa de uma moto quandofoi arrastada e ficou presa debaixo do ônibus, não resistindo aos ferimentos.

Foto: Reprodução

Conforme vídeo registrado por testemunhas, a moto ficou destruída e presa no para-choque do coletivo, enquanto a vítima foi parar debaixo do veículo. Um homem que também estava na motocicleta ficou ferido e gritava de dor enquanto recebia atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Foto: Reprodução

Após o acidente, equipes do Departamento de Perícia e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para realizar os procedimentos necessários e remover o corpo da vítima. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

Veja vídeo:

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