Polícia

Grupo é investigado por furtos em lojas das zonas Leste e Norte da capital

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que integrantes da chamada “gangue das mulheres” foram presas nesta segunda-feira (13/04), durante uma operação policial em Manaus. Uma das suspeitas estava dormindo quando foi surpreendida pela polícia.

De acordo com as investigações, o grupo agia de forma organizada, aproveitando o movimento intenso em lojas para furtar mercadorias sem levantar suspeitas. As mulheres chegaram a ser flagradas por câmeras de segurança durante o fim de semana enquanto roubavam produtos de um mercadinho, no bairro São José, na zona Leste da capital.

A operação foi coordenada pelo delegado Fabiano Rosas, do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) em diferentes pontos da cidade.

Foto: Reprodução

Ainda segundo a polícia, uma das detidas confessou que vendia os produtos furtados e usava o dinheiro para pagar as mensalidades de um curso de culinária em uma faculdade particular de Manaus. As suspeitas foram levadas para a delegacia, onde permanecem à disposição da justiça.

Veja vídeo:

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