Automobilismo

Proposta na Aleam reconhece o kart como esporte e amplia acesso de jovens por meio do Pelci

O acesso ao automobilismo pode se tornar mais amplo no Amazonas. Tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) um Projeto de Lei (PL) que regulamenta o kart como modalidade esportiva no estado.

Com a aprovação, o kart será oficialmente reconhecido como esporte. Dessa forma, passará a integrar o conjunto de práticas desportivas e culturais incentivadas pelo poder público estadual.

“Embora haja crescente interesse pela prática do kart, a ausência de reconhecimento formal como modalidade esportiva dificulta a implementação de políticas públicas estruturadas, bem como o acesso a incentivos, financiamentos e programas de formação. Por isso, criei este Projeto de Lei para beneficiar jovens atletas do nosso estado que sonham em se tornar pilotos profissionais”, afirmou o autor da proposta.

O kartismo funciona como porta de entrada para o automobilismo. Além disso, contribui para o desenvolvimento técnico e comportamental dos praticantes, ao exigir disciplina, raciocínio rápido e controle emocional.

“O kart é uma modalidade esportiva onerosa, mas representa o sonho de muitos jovens que desejam se tornar pilotos. O Pelci é o primeiro programa do Brasil a inserir crianças de baixa renda no automobilismo. Isso representa a democratização do esporte, alcançando todas as classes sociais, graças à nossa iniciativa parlamentar”, destacou o deputado João Luiz.

Sob o aspecto econômico, o fortalecimento do kart pode impulsionar a cadeia produtiva do esporte. Assim, tende a gerar emprego e renda por meio de eventos, infraestrutura, turismo esportivo e investimentos privados.

Pelci oferece kart gratuito para jovens

Crianças e adolescentes de baixa renda de Manaus passaram a ter acesso ao automobilismo. O kart agora integra, de forma gratuita, o Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), do Governo do Amazonas.

Por indicação do deputado João Luiz, o programa oferece 80 vagas gratuitas para jovens de 7 a 17 anos. Com isso, busca despertar o interesse pelo automobilismo e ampliar o acesso a novas experiências esportivas.

Pelci amplia inclusão social pelo esporte

Criado em 2021, o Pelci se consolidou como o maior programa esportivo do Amazonas. Atualmente, conta com 32 núcleos na capital e cinco polos no interior. Em 2025, já soma mais de 244 mil atendimentos.

O programa oferece modalidades como futebol, futsal, vôlei, basquete, atletismo, natação, judô, jiu-jitsu e xadrez. Dessa maneira, promove inclusão social, disciplina e formação cidadã.

“A inserção do kart representa um avanço na diversificação das modalidades ofertadas, fortalecendo o papel do Pelci como política pública de acesso democrático ao esporte. A nova modalidade proporcionará aos jovens o contato com os fundamentos do automobilismo, o trabalho em equipe e o respeito às regras — valores que o programa busca cultivar em todas as suas atividades”, finalizou o deputado.

Kartismo amazonense ganha destaque nacional

O kartismo no Amazonas vive um novo momento. Em 2024, o piloto Dylan Holanda conquistou o título da categoria F4 Sprinter na 4ª edição do Campeonato Norte-Brasileiro de Kart, com apoio do Governo do Amazonas.

O resultado encerrou um período sem conquistas nacionais. Até então, o estado não registrava pódios desde a época do ex-piloto de Fórmula 1 Antônio Pizzonia.