Bodytech

Novo espaço reúne academia, alimentação saudável, recuperação física e dança em um só lugar

A Bodytech vai inaugurar, em maio, um complexo wellness em Manaus. O espaço amplia o conceito tradicional de academia e reúne, em um único endereço, serviços especializados, empreendimentos e estrutura de alto padrão.

Além disso, o projeto atende um público que busca qualidade, exclusividade e resultados. Entre os parceiros confirmados estão a Padoca Pães Artesanais, a Ayuv Wellness e o Backstage Studio de Dança.

Padaria artesanal aposta em alimentação saudável

Fundada em 2019, a Padoca se destaca pela produção de pães de fermentação natural, com ingredientes selecionados e processos tradicionais. Agora, a marca leva esse conceito para dentro do complexo.

“A unidade da Padoca na Bodytech Manaus será um espaço compacto, moderno e funcional, pensado para atender o público da academia com praticidade, qualidade e alimentação saudável. O ambiente será voltado para consumo rápido e prático, ideal para quem deseja fazer uma refeição equilibrada antes ou depois do treino, mantendo a essência da panificação artesanal e da fermentação natural que já fazem parte da identidade da marca”, explica a chef-proprietária Ana Cristina Galotta.

Espaço de recuperação traz tecnologia inédita

A Ayuv Wellness vai focar na recuperação pós-treino. O espaço oferecerá cuidados musculares com tecnologias modernas e atendimento especializado.

“Novas tecnologias, que estão em alta ao redor do mundo, chegam com exclusividade em Manaus para o Ayuv Recovery, na Bodytech”, afirma a sócia fundadora Silviane Litaiff.

Estúdio de dança reforça experiência no complexo

O Backstage Studio de Dança, que atua há 18 anos na capital, também integra o projeto. O estúdio oferece aulas voltadas à expressão artística e à experiência do aluno.

“As expectativas são as melhores. Estou ansiosa para trabalhar dentro do universo Bodytech. Quando conheci o projeto, fiquei apaixonada pelo mundo que eles vão proporcionar para as pessoas. É como se fosse uma grande cidade wellness. Ser parceira deles é se posicionar de forma diferente no mercado. Estou animada por terem nos escolhido para fazer parte desse projeto”, afirma Raíssa Castro.

Estrutura premium amplia opções de treino

O complexo terá mais de 4.000 m² e oferecerá diversas modalidades. Entre elas, estão musculação, quadras de areia para beach tennis, vôlei de praia e futevôlei, além de estúdio de boxe e salas para aulas coletivas.

Além disso, o espaço incluirá áreas para treinos cardiovasculares, CrossFit, Hyrox e pickleball. Também contará com clínica de fisioterapia e loja de artigos esportivos. Dessa forma, o empreendimento centraliza soluções de saúde e bem-estar em um único local.

Modelo consolida tendência no mercado fitness

Segundo o coordenador da unidade, José Rogero, o projeto segue um modelo já adotado em grandes cidades.

“A proposta é reunir treino, acompanhamento profissional e serviços ligados à saúde em um único espaço. Esse formato já é realidade em outros centros e agora chega a Manaus com uma estrutura pensada para oferecer praticidade, eficiência e uma experiência completa ao cliente”, destaca.

Novo complexo fortalece setor wellness em Manaus

Com a proposta integrada, o novo espaço posiciona Manaus no mapa de empreendimentos wellness de alto padrão. Ao mesmo tempo, amplia as opções para quem busca saúde, desempenho e qualidade de vida em um só lugar.

Leia mais: