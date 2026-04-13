‘Memórias da Copa’

Mostra gratuita destaca jornais históricos e resgata memórias da conquista do Brasil em 1994

A Biblioteca Pública do Amazonas apresenta a segunda etapa da exposição “Memórias da Copa”, que integra a programação da Jornada Literária ao longo de abril. A mostra reúne recortes históricos de jornais que relembram a conquista da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA de 1994.

Além disso, a iniciativa fortalece o diálogo entre memória, cultura e leitura nos espaços públicos de Manaus.

Visitação gratuita amplia acesso à cultura

O público pode visitar a exposição gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. O Governo do Amazonas promove a ação por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

Dessa forma, o projeto amplia o acesso ao acervo histórico da biblioteca e incentiva os visitantes a explorarem diferentes linguagens e temas. Ao mesmo tempo, a programação estimula o interesse pela leitura e pela história.

Mostra destaca momento marcante do futebol brasileiro

Nesta fase, a exposição foca no tetracampeonato conquistado nos Estados Unidos. Para isso, apresenta manchetes, fotografias e registros que marcaram um dos momentos mais emblemáticos do futebol nacional.

Assim, a proposta cria uma experiência que conecta gerações. Enquanto os mais velhos revivem lembranças, os mais jovens conhecem detalhes históricos por meio da cobertura da imprensa da época.

Exposição valoriza memória e trajetória da Seleção

Foto: Divulgação

Segundo o bibliotecário David Carvalho, a equipe estruturou a mostra de forma progressiva para contar a trajetória da seleção nas Copas.

“No contexto geral, essa exposição tenta promover o futebol como um todo no Brasil nas Copas. É uma mostra feita por etapas: começamos com os três primeiros títulos, de 1958, 1962 e 1970, e seguimos, nos meses seguintes, com esse retrospecto das outras conquistas”, explicou.

Além disso, a proposta busca despertar o interesse do público e incentivar o contato com a história por meio da memória afetiva.

Próximas etapas ampliam programação

A programação continua nos próximos meses. Em maio, por exemplo, o público poderá conferir a terceira etapa, dedicada ao pentacampeonato conquistado na Copa do Mundo FIFA de 2002.

Já em junho, durante a realização da Copa do Mundo FIFA de 2026, a biblioteca prepara uma edição ampliada. Nesse período, a mostra reunirá não apenas recortes de jornais, mas também livros, objetos e outros itens do acervo relacionados à história das Copas.

Com a exposição, o Governo do Amazonas reforça o compromisso com a democratização do acesso à cultura e à informação. Além disso, a iniciativa valoriza a biblioteca como espaço de convivência, memória e identidade cultural.

Foto: Divulgação

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