Prisão

Suspeito descumpriu medida protetiva e atacou vítima com criança de 1 ano nos braços.

Manaus (AM) – Um homem de 23 anos foi preso nesta segunda-feira (13) por agredir a ex-companheira enquanto ela segurava o próprio filho no colo, na zona Leste da capital amazonense.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul. O suspeito é investigado por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e injúria contra a vítima, de 20 anos.

Segundo a delegada Patrícia Leão, a jovem procurou a delegacia no dia 7 de abril e relatou que foi agredida com tapas, murros e chegou a ser enforcada pelo agressor durante o ataque, mesmo estando com o filho, de apenas 1 ano, nos braços.

Agressões começaram após visita para ver o filho

De acordo com a polícia, o homem foi até a casa da vítima dizendo que levaria a criança para passear. Sem conseguir contato com o suspeito, a mulher decidiu ir até a residência dele.

Ao chegar ao local, o homem passou a agir com violência. Ele insultou a vítima com palavras ofensivas, fez ameaças e disse que, mesmo se fosse preso, ficaria pouco tempo detido e poderia se vingar depois.

Vítima foi mantida contra a vontade

Ainda conforme a delegada, a mulher foi agredida enquanto segurava o filho e chegou a ser mantida na casa do suspeito contra a própria vontade. Após conseguir sair, ela procurou imediatamente a polícia e registrou o Boletim de Ocorrência.

A vítima também relatou que o homem já havia descumprido a medida protetiva em outras ocasiões. Além disso, afirmou ter sido forçada a manter relações sexuais com ele, o que será investigado como possível crime de estupro.

Suspeito está à disposição da Justiça

Diante da gravidade do caso, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi localizado e preso no bairro Cidade de Deus.

Ele responderá pelos crimes de descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e injúria, e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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