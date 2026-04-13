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Em março, o STF determinou a prisão em regime fechado desses cinco policiais

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decretou nesta segunda-feira (13) a perda de cargo de cinco policiais militares que foram condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. As exonerações foram publicadas na edição do DODF (Diário Oficial do Distrito Federal) desta segunda-feira (13).

São eles: Fábio Augusto Vieira, Klepter Rosa Gonçalves, Jorge Eduardo Naime Barreto, Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra e Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues.

Em março, o STF determinou a prisão em regime fechado desses cinco policiais.

O grupo foi condenado em 2025 a 16 anos de prisão, em regime inicial fechado, além da perda dos cargos públicos.

Segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República), os militares não agiram para evitar os ataques em janeiro de 2023, apesar de saberem dos riscos de invasões a prédios públicos.

A decisão de prisão imediata foi tomada pelo relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, já que o processo transitou em julgado, ou seja, sem possibilidade de novos recursos.

Os agentes vão se apresentar à Corregedoria da PMDF, no Setor Policial de Brasília, e deverão ser encaminhados para o IML (Instituto Médico Legal) antes de chegarem ao 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, a Papudinha.

A apresentação dos cinco ao Comando da PMDF foi um pedido da comandante-geral da corporação, Ana Paula Barros, atendido pelo STF.

(*) Com informações da CNN Brasil