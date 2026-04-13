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Atacante marca duas vezes no Fla-Flu, supera Gabigol e garante vitória no Brasileirão 2026

Logo aos sete minutos do primeiro tempo, Pedro aproveitou falha do goleiro Fábio e finalizou por cobertura para abrir o placar. Com isso, alcançou o gol 162 pelo clube e assumiu o topo da artilharia no século.

Além disso, o atacante também ultrapassou Gabigol em gols pelo Flamengo na Série A por pontos corridos: 73 contra 72.

Na etapa final, aos seis minutos, Samuel Lino cruzou pela esquerda e Pedro ampliou de peito, garantindo a vitória rubro-negra.

Flamengo vence e segue na briga pelo título

O Fluminense reagiu aos 31 minutos do segundo tempo, com gol de Savarino após falha defensiva. No entanto, o Flamengo segurou o resultado mesmo após a expulsão de Jorge Carrascal nos acréscimos.

Dessa forma, o time chegou aos 20 pontos e assumiu a vice-liderança, ao lado de São Paulo, Bahia e Fluminense. O Palmeiras lidera com 25 pontos.

Pedro sobe na lista histórica do clube

Com 162 gols, Pedro ocupa agora a sexta posição entre os maiores artilheiros da história do Flamengo. À frente dele está Zico, líder absoluto com 508 gols.

Além disso, o atacante vive boa fase na temporada. Em 2026, já soma 10 gols e lidera a artilharia do elenco.

Sequência positiva em clássicos

O Flamengo manteve o bom desempenho no clássico. Antes disso, já havia vencido os dois Fla-Flus anteriores do ano: na fase de grupos do Carioca e na final do estadual, nos pênaltis.

Assim, a equipe chega à terceira vitória seguida contra o rival, consolidando vantagem recente no confronto.

*Com informações do Lance

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