Boca do Acre

O homem de 27 anos tentou impedir a denúncia e perseguir testemunhas, mas foi capturado após exames confirmarem o abuso.

Pauini (AM) – Um homem de 27 anos foi preso nesta segunda-feira (13/04) suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de apenas 6 anos. A prisão preventiva foi efetuada por policiais civis da 63ª DIP de Pauini, com apoio da delegacia de Boca do Acre, onde o infrator foi localizado.

Denúncia e tentativa de silenciamento

O caso chegou ao conhecimento das autoridades no dia 30 de março. A madrasta e uma tia da vítima compareceram à delegacia para formalizar a denúncia contra o pai da menina. O crime teria ocorrido no dia 23 de março deste ano.

Segundo o delegado Renan Boina, o suspeito tentou evitar que o caso fosse registrado. Ele perseguiu as testemunhas e tentou desacreditá-las perante a comunidade local para esconder o crime.

Provas do abuso e exames periciais

A Polícia Civil agiu rápido e solicitou exames periciais para embasar a investigação. Os laudos confirmaram a ocorrência de atos libidinosos contra a criança.

“Diante dos fatos e da gravidade da situação, representamos pela prisão preventiva do indivíduo”, explicou o delegado. O mandado foi expedido pela Justiça e cumprido no bairro São Paulo, em Boca do Acre.

Prisão e procedimentos legais

O homem foi capturado e não ofereceu resistência durante a abordagem policial. Agora, ele responderá pelo crime de estupro de vulnerável, conforme previsto no Código Penal.

O suspeito passará pelos procedimentos cabíveis e permanecerá custodiado, à disposição do Poder Judiciário, onde aguardará o julgamento.

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