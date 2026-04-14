Polícia

Dispositivo eletrônico impedia travamento das portas e facilitava ação criminosa

Um homem de 34 anos foi preso na segunda-feira (13/04), suspeito de utilizar o dispositivo conhecido como “Chapolin” para furtar objetos de carros no estacionamento de um supermercado no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, as investigações apontam que, no dia do crime, o suspeito utilizou o aparelho eletrônico para impedir o travamento das portas dos veículos que estavam no estacionamento de um supermercado da região.

Veja o vídeo;

“Logo após acionar o dispositivo, o suspeito se aproveitava para furtar objetos deixados no interior dos carros. Por meio de imagens de câmeras de segurança, foi possível analisar o trajeto do veículo utilizado no crime, o que também permitiu identificar a participação de outro autor, de 29 anos, que já se encontra preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) pelo mesmo crime”, relatou a delegada.

Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Ainda conforme a polícia, o suspeito já possui histórico de envolvimento em outros crimes, como roubo e tráfico de drogas. Ele deve responder por furto qualificado e permanecerá à disposição da Justiça.

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