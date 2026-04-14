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A declaração foi feita durante um evento na Universidade de San Francisco, nos Estados Unidos

A atriz australiana Nicole Kidman revelou que pretende atuar como “doula da morte”, profissional que acompanha pessoas em fase terminal, oferecendo apoio emocional e acolhimento no fim da vida. A declaração foi feita durante um evento na Universidade de San Francisco, nos Estados Unidos, no último fim de semana.

A decisão, segundo a atriz, está ligada ao processo de luto pela morte de sua mãe, Janelle Kidman, em 2024, aos 84 anos. Nicole relatou que a experiência a fez refletir sobre a falta de suporte especializado nesse momento delicado.

Durante o evento, ela contou que, nos últimos momentos da mãe, sentiu ausência de um apoio externo contínuo. “Ela estava sozinha, e havia um limite para o que a família conseguia fazer”, disse.

A atriz explicou ainda que, mesmo com a presença de familiares, nem sempre é possível oferecer todo o cuidado necessário. Por isso, passou a considerar a importância de profissionais preparados para esse tipo de assistência.

“Eu pensei: gostaria que existissem pessoas que pudessem estar ali, de forma imparcial, oferecendo conforto e cuidado”, afirmou.

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