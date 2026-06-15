TRETA NAS REDES

Influenciadora negou indiretas para a atual companheira do jogador, rebateu críticas nas redes sociais e respondeu comentários sobre a viagem da família aos Estados Unidos.

Carol Dantas usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (15) para rebater críticas após viajar aos Estados Unidos com a família para acompanhar Neymar Jr. nos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A influenciadora, que é mãe de Davi Lucca, filho mais velho do jogador, respondeu comentários sobre sua relação com a família do atleta e negou qualquer indireta para Bruna Biancardi.

Casada com Vinicius Martinez há sete anos e mãe de Valentin, de 6 anos, Carol afirmou que mantém uma relação de respeito com todos os envolvidos.

“Que fique bem claro que eu não vou onde não fui convidada, não vou onde minha família não se sente amada nem recebida. Respeito muito o meu relacionamento e minha família, primeiramente, e respeito muito a família deles também. Por isso, eles sempre me convidam. Eu recebo o que plantei há muitos anos. Muito respeito e amor”, escreveu.

Carol nega indireta para Bruna Biancardi

Após a publicação, alguns internautas sugeriram que a mensagem seria uma indireta para Bruna Biancardi, atual companheira de Neymar. Carol, no entanto, negou a interpretação e respondeu de forma direta.

“Deixando claro que estou respondendo quem enche o saco. Não estou dando indireta para ninguém. Eu só não aguento mais esse povo que nem sabe de nada criando conclusões e confusão onde não tem”, afirmou.

Quando um seguidor comentou que “o estrago já foi feito”, a influenciadora voltou a rebater as críticas.

“Estrago que vocês fazem porque sempre querem envolver todos em tudo. Eu falo por mim e pela minha família, mas vocês sempre querem fazer confusão”, respondeu.

Defesa de Neymar

Carol também reagiu a comentários sobre a viagem da família para acompanhar a Copa do Mundo. Um internauta insinuou que ela estaria aproveitando a viagem às custas de Neymar.

“O dinheiro é teu?”, questionou.

Na sequência, ela saiu em defesa do jogador e afirmou que, caso ele tenha arcado com os custos, fez isso por vontade própria.

“Se pagou, pagou porque faz questão de ter todos que ama e que vibram por ele”, escreveu.