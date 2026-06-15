POLÊMICA

Jornalista afirmou que a esposa do presidente da CBF ficou no México e uma suposta amante em Nova York durante a Copa; entidade ainda não comentou o caso.

O jornalista Leo Dias fez novas acusações contra o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud, ao participar de um programa esportivo nesta segunda-feira (15).

Segundo Leo Dias, o dirigente teria levado a esposa e uma suposta amante para acompanhar a Copa do Mundo de 2026. De acordo com o jornalista, uma delas estaria no México, enquanto a outra permaneceria em Nova York. Ele também afirmou que as viagens teriam sido custeadas pela própria CBF.

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Durante a participação, Leo Dias declarou ainda que reúne denúncias relacionadas a gastos com viagens de amigos, familiares e supostas acompanhantes ligadas ao presidente da entidade. Segundo ele, os valores investigados poderiam se aproximar de R$ 1 milhão ao longo de um ano.

O jornalista também citou uma viagem a Doha, no Catar, que teria contado com a presença de uma mulher ligada ao dirigente.

As declarações ocorreram durante uma participação em um programa esportivo apresentado por Craque Neto. Leo Dias informou ainda que deverá detalhar as acusações em uma nova participação no programa “Melhor da Tarde”.

Até a publicação desta reportagem, nem Samir Xaud nem a CBF haviam se manifestado sobre as acusações feitas pelo jornalista.

Presidente da CBF leva suposta amante para a Copa do Mundo. pic.twitter.com/rkL4ismwNL — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 15, 2026

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