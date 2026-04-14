Champions League

O time de Madrid não precisa marcar gols para seguir à próxima fase

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (14) pela volta das quartas de final da Champions League. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Metropolitano de Madrid, na Espanha.

No jogo de ida da Liga dos Campeões, o time madrilenho venceu o Barcelona por 2 a 0. Com isso, chega com vantagem para a decisão diante da sua torcida.

Agora, basta ao Atlético de Madrid defender bem para garantir a classificação à próxima fase. Por outro lado, o Barcelona precisa marcar ao menos três gols para avançar sem a necessidade de pênaltis.

Onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo

A partida da Champions League terá transmissão ao vivo pela SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Barcelona

O Barcelona deve entrar em campo com Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín e João Cancelo; De Jong, Gavi e Pedri; Fermín López, Lamine Yamal e Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick.

Enquanto isso, uma provável escalação do Atlético de Madrid tem: Musso, Molina, Le Normand, Lenglet e Ruggeri; Koke, Llorente, Giuliano Simeone e Lookman; Julián Álvarez e Griezmann. Técnico: Diego Simeone.

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