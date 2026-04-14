Dia das Mães

Pesquisa aponta alta intenção de compras, gasto médio de R$ 256 e forte presença das lojas físicas no consumo em Manaus

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas (Fecomércio AM) divulgou os resultados da Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia das Mães 2026. O levantamento indica cenário positivo para o comércio de Manaus. A pesquisa ouviu 1.340 consumidores e mostra alta disposição de consumo para a data, uma das mais importantes do varejo.

Intenção de compra atinge 98% dos consumidores

Segundo a pesquisa, 98% dos entrevistados pretendem comprar presentes. Além disso, o gasto médio estimado é de R$ 256, o que indica expectativa de movimentação no comércio local.

Maioria pretende comprar até dois presentes

A maior parte dos consumidores (87%) deve adquirir até dois presentes. Dentro desse grupo, 39% pretendem comprar apenas um item, enquanto 48% devem comprar até dois. Em relação ao valor, 81% afirmam que vão gastar até R$ 300.

Perfumes e cosméticos lideram preferência

Entre os itens mais procurados, perfumes e cosméticos aparecem em primeiro lugar, com 56%. Em seguida, surgem roupas e calçados (41%) e joias e acessórios (22%). Dessa forma, o setor de beleza concentra parte relevante da demanda.

Lojas físicas concentram preferência de compra

A pesquisa aponta que 91% dos consumidores pretendem comprar em lojas físicas. Além disso, os shopping centers lideram as intenções de compra (45%), seguidos por lojas do centro (33%) e lojas de bairro (13%). Esse cenário reforça a força do comércio presencial em Manaus.

Compras se concentram na semana da data

O comportamento de consumo indica concentração no período próximo ao Dia das Mães. A pesquisa mostra que 62% dos consumidores devem comprar na semana da data. Além disso, 13% deixam para a véspera, o que indica também compras de última hora.

Pagamento à vista lidera intenção dos consumidores

Em relação às formas de pagamento, 64% dos consumidores pretendem pagar à vista, utilizando dinheiro, PIX ou débito. Por outro lado, o cartão de crédito aparece com 33% das intenções.

Mães são principais homenageadas

Sobre os presentes, a mãe lidera com 71% das respostas. Em seguida aparecem esposa ou companheira (20%), avó (17%), sogra (15%) e filha (9%). Assim, o perfil de consumo se concentra no núcleo familiar.

Crescimento em relação a 2025

Na comparação com o ano anterior, 39% dos consumidores afirmam que pretendem gastar mais em 2026. Além disso, 11% indicam redução de gastos, o que aponta tendência de estabilidade com leve crescimento.

Preferências das mulheres sobre presentes

A pesquisa também ouviu mulheres sobre o que gostariam de ganhar no Dia das Mães. Produtos de beleza lideram a preferência com 40%. Em seguida aparecem roupas e calçados (30%) e joias, bijuterias e acessórios (24%). Dessa forma, há alinhamento entre desejo e intenção de compra.

(*) Com informações da assessoria