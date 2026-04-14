Fiscalização

Droga foi encontrada em malas durante fiscalização no Aeroporto Eduardo Gomes.

Manaus (AM) – A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (14), uma passageira que transportava cerca de 26 kg de maconha do tipo skunk no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus.

Fiscalização identificou droga em malas

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina em bagagens despachadas. Agentes da Polícia Federal identificaram, por meio de raio-x, imagens suspeitas compatíveis com material orgânico em formato de tabletes em duas malas pertencentes à passageira.

O destino final da viagem seria Brasília (DF).

Passageira foi presa em flagrante

Após a identificação, a passageira foi abordada e detida ainda no aeroporto. Todo o material apreendido foi encaminhado junto com a suspeita para a Superintendência da Polícia Federal no Amazonas.

Procedimentos legais

Na unidade da PF, foram adotados os procedimentos legais cabíveis. O caso seguirá sob investigação para apurar a origem e o destino da droga.

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