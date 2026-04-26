espetáculo azul e branco

Evento reuniu grande público, teve apresentações dos itens oficiais e marcou mais um momento forte da temporada bovina na capital

A noite deste sábado (25/04) foi de casa cheia no Sambódromo de Manaus, na zona centro-oeste da capital, durante o lançamento do álbum 2026 do Boi Caprichoso, “Brinquedo Que Canta Seu Chão”. Em um espetáculo azul e branco, a Nação Caprichoso lotou o espaço e protagonizou mais um momento marcante da temporada bovina.

Diante da grande demanda, o Corpo de Bombeiros precisou liberar o acesso às arquibancadas para acomodar o público, evidenciando a mobilização da torcida na capital.

A programação começou com os toadeiros Alonso Júnior e Júlio Persil. Em seguida, Edilson Santana subiu ao palco, seguido por Arlindo Neto e Klinger Jr., que conduziram o espetáculo com um repertório de sucessos.

No momento principal, o apresentador Edmundo Oran e o levantador de toadas Patrick Araújo comandaram a apresentação, com forte participação do público, que cantou faixas do novo álbum, como “É Hoje”, “Brinquedo Que Canta Seu Chão” e “Lá Vem o Boi”.

O amo do boi, Caetano Medeiros, também participou com versos que exaltaram a cultura e a tradição do Caprichoso.

O Boi Caprichoso evoluiu ao som da toada “Malúù Dúdú”, levando o público à euforia. Na sequência, a sinhazinha da fazenda Valentina Cid se apresentou ao lado do Touro Negro. A noite também contou com apresentações da porta-estandarte Marcela Marialva e da rainha do folclore Cleise Simas.

Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação da cunhã-poranga Marciele Albuquerque, que fez sua primeira participação em Manaus após ganhar projeção nacional.

O espetáculo incluiu ainda um momento tribal com o Corpo de Dança Caprichoso (CDC) Manaus ao som da toada “Trilha do Curupira”, seguido pela apresentação do pajé Erick Beltrão.

A Marujada de Guerra participou ao longo da noite e realizou uma homenagem ao marujeiro Bacuri, integrante do grupo há mais de 50 anos.

Segundo o presidente do Movimento Marujada, Beto Vital, o evento reforça a força da torcida em Manaus e teve grande participação do público.

A programação do Caprichoso segue na capital. No próximo sábado (02/05), será realizado o 3º Bar do Boi, com o tema “Misticismo e Revolução”.