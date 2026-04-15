Candidatura

Governador interino terá Serafim Corrêa como vice na disputa marcada para 4 de maio.

Manaus (AM) – O governador interino do Amazonas, Roberto Cidade (União Brasil), registrou na manhã desta quarta-feira (14) a chapa para disputar a eleição do mandato tampão, marcada para o próximo dia 4 de maio.

O candidato a vice é o ex-deputado estadual Serafim Corrêa (PSB). O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (15), na sede da Assembleia Legislativa do Amazonas, em Manaus.

Esta é a primeira candidatura registrada para a eleição indireta após a publicação do edital. O prazo para inscrição das chapas segue aberto até quinta-feira (16). Com a formalização, Cidade entra na disputa pela reeleição ao comando do governo estadual.

Durante a coletiva, Roberto Cidade destacou a escolha do companheiro de chapa e elogiou sua experiência.

“Como todos já viram, o nosso vice é o ex-deputado Serafim Corrêa, um homem experiente, economista, que muito contribuiu e ensinou desde a minha chegada à Assembleia. Tenho certeza de que, com sua trajetória e conhecimento, vamos conduzir esse mandato com tranquilidade, seriedade e respeito ao povo amazonense”, afirmou.

Em sua fala, Serafim Corrêa agradeceu o convite e ressaltou o compromisso com o estado.

“É uma alegria poder contribuir com o Amazonas neste momento de transição. Trata-se de uma grande responsabilidade. Quero colocar minha experiência e dedicação à disposição para ajudar a conduzir o estado da melhor forma possível”, declarou.

A eleição indireta foi convocada após a renúncia do então governador Wilson Lima (União Brasil) e do vice Tadeu de Souza (Progressistas), no último dia 4 de abril.

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