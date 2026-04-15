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Nova etapa da cúpula reforça avanço do maior parque turístico de Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus avançou mais uma etapa da construção da Oca Niemeyer, no parque Encontro das Águas Rosa Almeida, na zona Leste da cidade. A equipe concretou mais 54 metros cúbicos para iniciar a subida da cúpula da estrutura.

Estrutura da cúpula ganha forma

A cúpula terá 640 metros quadrados de área total e consumirá 430 metros cúbicos de concreto ao final da obra. A estrutura possui 90 metros de perímetro e paredes com até 60 centímetros de espessura.

A cada etapa, os trabalhadores elevam a estrutura em cerca de 1 metro. Na próxima semana, a equipe deve realizar a concretagem do segundo anel.

Obra segue em etapas para garantir segurança

O engenheiro responsável, Leandro Ladeira, explicou que as primeiras fases exigem mais tempo por causa da preparação das formas.

Segundo ele, a equipe precisa aguardar até sete dias para retirar as formas da primeira concretagem. Ao mesmo tempo, os trabalhadores já iniciam a montagem do próximo anel.

A estratégia com dois jogos de formas permite acelerar o cronograma nas próximas etapas.

Ritmo da obra deve acelerar nas próximas fases

A fase inicial levou cerca de 15 dias. Já a próxima concretagem deve ocorrer em aproximadamente uma semana.

A partir do terceiro anel, a equipe pretende reduzir o intervalo entre as etapas para três ou quatro dias, o que deve acelerar significativamente o andamento da obra.

Técnica garante estabilidade da estrutura

Os trabalhadores executam a cúpula de forma gradual, em segmentos de um metro. Essa técnica garante sustentação adequada durante a construção.

Os arcos recebem concreto tanto na parte interna quanto externa, o que exige precisão e controle em cada etapa.

Parque será novo cartão-postal de Manaus

O diretor-presidente do Implurb, Antonio Peixoto, destacou o impacto do projeto para a cidade.

Segundo ele, o parque será o maior complexo turístico de Manaus e deve fortalecer a cultura e o turismo local, além de valorizar a vista do Encontro das Águas.

Projeto une arquitetura e paisagem amazônica

A Oca Niemeyer integra o primeiro projeto de Oscar Niemeyer no Amazonas. A obra combina as curvas características do arquiteto com a paisagem natural do encontro dos rios Negro e Solimões.

O parque terá mais de 120 mil metros quadrados e contará com mirante, restaurante, quiosques, áreas verdes, trilhas e espaços de convivência.

Além disso, o projeto inclui acessibilidade plena e estruturas voltadas ao lazer, cultura e contemplação da natureza.

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