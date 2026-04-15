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Ação da Semulsp reforça combate à poluição e garante destinação correta dos resíduos coletados ao longo de março

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) concluiu, na terça-feira (14), o transbordo dos resíduos sólidos retirados da orla do Rio Negro durante o mês de março. A operação resultou na destinação correta de 393,9 toneladas de lixo ao aterro sanitário municipal.

O trabalho foi realizado no porto Trairi, na zona Oeste da capital, como parte de uma estratégia contínua de limpeza e monitoramento das áreas mais afetadas pelo acúmulo de resíduos.

De acordo com a prefeitura, a ação tem como foco principal minimizar os impactos ambientais causados pelo descarte irregular de lixo, além de preservar a qualidade das águas que banham a cidade. A orla do rio Negro é uma das regiões mais sensíveis, especialmente por concentrar grande fluxo de resíduos trazidos pela correnteza e pela ação humana.

A iniciativa integra um conjunto de medidas permanentes adotadas pelo município para manter a cidade limpa e combater a poluição dos rios, reforçando também a importância da conscientização da população quanto ao descarte adequado de resíduos.

A Semulsp destaca que o apoio da população é fundamental para reduzir o volume de lixo nas áreas ribeirinhas e evitar danos ao meio ambiente, contribuindo para a preservação dos recursos naturais e da qualidade de vida na capital amazonense.

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