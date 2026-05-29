Futebol

Sorteio da Conmebol definiu os duelos do mata-mata e colocou brasileiros em lados opostos da chave

Cruzeiro e Flamengo vão se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores 2026. O confronto brasileiro foi definido em sorteio realizado nesta sexta-feira (29) pela Conmebol, na sede da entidade, em Luque, no Paraguai.

Além do duelo entre os clubes brasileiros, o sorteio também definiu todo o chaveamento do mata-mata até a grande final, marcada para o dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

A chave ficou dividida entre os times brasileiros. De um lado estão Flamengo, Cruzeiro e Corinthians, o que pode resultar em uma semifinal totalmente brasileira. Na outra parte aparecem Mirassol, Palmeiras e Fluminense, com possibilidade de confronto entre Palmeiras e Mirassol nas quartas de final.

Outro destaque das oitavas será o Corinthians contra o Rosario Central, equipe argentina que conta com Ángel Di María.

Confira os confrontos das oitavas de final da Libertadores 2026:

Estudiantes (ARG) x Universidad Católica (CHI)

Corinthians x Rosario Central (ARG)

Cruzeiro x Flamengo

Tolima (COL) x Independiente del Valle (EQU)

Mirassol x LDU (EQU)

Palmeiras x Cerro Porteño (PAR)

Platense (ARG) x Coquimbo Unido (CHI)

Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG)

Os times destacados em negrito decidirão a vaga em casa. As partidas das oitavas têm como datas-base os dias 11 e 20 de agosto. A divisão detalhada dos jogos ainda será divulgada pela Conmebol.

Todos os seis clubes brasileiros que disputaram a fase de grupos avançaram ao mata-mata: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. Já Botafogo e Bahia foram eliminados ainda na fase preliminar da competição.

Além do Brasil, outros cinco países seguem vivos na Libertadores: Argentina, Equador, Chile, Paraguai e Colômbia. O Uruguai não terá representantes nas oitavas desta edição.

Datas da Libertadores 2026

Oitavas de final: 11 a 20 de agosto

Quartas de final: 8 a 17 de setembro

Semifinais: 14 a 22 de outubro

Final: 28 de novembro

Premiação da Libertadores 2026

Fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,15 milhões)

Vitória na fase de grupos: US$ 340 mil (R$ 1,75 milhão)

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,44 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,85 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36 milhões)

Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129 milhões)

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