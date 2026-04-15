Demandas

Iniciativa busca ampliar o acesso ao modelo em um momento favorável do mercado

O mercado de picapes segue em expansão no Brasil e tem registrado números expressivos nos últimos meses. Dados da Fenabrave apontam que o segmento respondeu por cerca de 20% dos veículos emplacados em janeiro de 2026, com mais de 32 mil unidades comercializadas, crescimento de 2,3% em relação ao mesmo período de 2025.

Além do volume de vendas, o segmento também tem sido impulsionado por novos lançamentos e pela ampliação do portfólio das montadoras. De acordo com a revista especializada Quatro Rodas, 2026 deve ser marcado pela chegada de novas picapes ao mercado brasileiro, com foco em tecnologia, eletrificação e maior competitividade entre as marcas .

É nesse cenário de crescimento que a concessionária GWM, que integra o Grupo Revemar em Manaus, realiza uma ação especial voltada ao segmento. A campanha, intitulada Poer Week, ocorre entre até o dia 18 de abril e reúne condições diferenciadas para a comercialização da picape da marca na capital amazonense.

DEMANDA

Durante o período, a GWM oferece unidades da Poer P30 com valores a partir de R$ 199 mil. A ação também inclui bônus de até R$ 20 mil na avaliação de veículos usados dados como parte de pagamento, além de condições de financiamento com taxa zero. Segundo a gerente comercial Ariane Carvalho, a iniciativa busca ampliar o acesso ao modelo em um momento favorável do mercado. “Preparamos uma condição inédita para esse lote de picapes, justamente acompanhando o crescimento da procura por veículos desse segmento”, afirmou.

LANÇAMENTO

Lançada no Brasil no fim de 2025, a Poer P30 chega para disputar espaço em um dos nichos mais competitivos do setor automotivo, o das picapes médias. O modelo é oferecido em duas versões e conta com motor 2.4 turbo diesel, câmbio automático de nove marchas e tração 4×4 com reduzida. Entre os itens de tecnologia, traz central multimídia de 14,6 polegadas, câmera 360 graus e pacote de assistência à condução.

Ainda de acordo com Ariane, o conjunto de equipamentos e a proposta tecnológica são diferenciais importantes para o consumidor. “A Poer P30 reúne desempenho, tecnologia e segurança em um único produto, o que tem chamado a atenção de quem busca uma picape mais completa para o dia a dia e para o trabalho”, disse.

(*) Com informações da assessoria