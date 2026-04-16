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Condutor foi arremessado contra o asfalto

Um motociclista não identificado sofreu uma queda após tentar realizar uma manobra perigosa conhecida como “RL” na rodovia PA-481, em frente à Praça do Novo Horizonte, no município de Barcarena, interior do Pará. A tentativa de equilibrar a moto apenas na roda dianteira terminou com o condutor arremessado contra o asfalto.

Com o impacto, o motociclista sofreu diversas escoriações nas pernas. Não há informações sobre atendimento médico ou estado de saúde dele.

Durante a gravação, a pessoa responsável pelo vídeo reage com risadas ao ver a queda. Além dos ferimentos, o condutor também teve o celular danificado.

Veja vídeo:

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