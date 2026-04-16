Política

O caso aconteceu na véspera do segundo turno das eleições de 2022

A Justiça da Itália decidiu, nesta quinta-feira (16/04), autorizar a extradição da ex-deputada Carla Zambelli para o Brasil após ela ser condenada por porte ilegal de arma. A informação foi confirmada pelo embaixador brasileiro em Roma, Renato Mosca, mas a defesa ainda pode recorrer da decisão.

O caso aconteceu na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando Zambelli foi filmada correndo atrás de um homem pelas ruas do bairro Jardins, em São Paulo, com uma arma na mão, após uma discussão política. Por causa disso, o STF condenou a ex-deputada a mais de 5 anos de prisão, também por constrangimento ilegal com uso de arma.

Além desse processo, Zambelli já enfrenta outra condenação, ligada à invasão de sistemas do CNJ. Segundo as investigações, ela teria atuado com o hacker Walter Delgatti Neto para inserir documentos falsos, incluindo um suposto mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

Com cidadania italiana, Zambelli deixou o Brasil em 2024, passando pela Argentina e pelos Estados Unidos antes de chegar à Itália. Considerada foragida, ela foi presa em Roma, onde segue detida por risco de fuga enquanto o processo de extradição segue em andamento.

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