Polícia

O suspeito não aceitava o fim do relacionamento e teria invadido a casa da ex-companheira

Um homem, identificado apenas como Rodrigo, foi morto com pelo menos 7 facadas pelo corpo após travar luta corporal com o ex da atual namorada dele, na manhã desta quinta-feira (16/03), na rua Ipueiras, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus.

Segundo testemunhas, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e teria invadido a casa da ex-companheira quando viu que ela estava com Rodrigo. Os dois começaram a discutir e travaram uma luta corporal na residência. Durante o confronto, o suspeito desferiu os golpes de faca contra a vítima.

Mesmo gravemente ferido, Rodrigo ainda tentou sair para pedir socorro, mas caiu morto em frente à casa da namorada. Após o crime, o suspeito fugiu do local e, até o momento, não há informações sobre o paradeiro dele.

Equipes do Departamento Técnico-Científico (DPTC) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar a perícia e a remoção do corpo.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca esclarecer as circunstâncias do crime e localizar o suspeito.

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