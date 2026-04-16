Acidente

Carro rompe isolamento e atinge área de manutenção na zona Norte

Manaus (AM) – Um motorista invadiu uma área isolada de obra da Prefeitura de Manaus e causou danos na rede de drenagem profunda, na madrugada desta quinta-feira (16), na rua Lagoa da Pedra, no conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

O veículo desrespeitou a sinalização e atingiu diretamente o trecho onde equipes realizam a recuperação do sistema de drenagem.

Área estava isolada e sinalizada

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que o local estava devidamente isolado com fitas e barreiras, conforme os protocolos de segurança. No momento do ocorrido, não havia trabalhadores na área.

O secretário de Infraestrutura, Madson Rodrigues, esteve no local e destacou que todas as medidas preventivas haviam sido adotadas.

“A área estava sinalizada justamente para evitar esse tipo de իրավիճo. Mesmo assim, houve desrespeito, o que preocupa, pois poderia ter sido mais grave”, afirmou.

Problema com lixo agrava situação

Durante a vistoria, o secretário também alertou para o descarte irregular de lixo, outro problema recorrente na região.

Segundo ele, foram encontradas diversas garrafas PET dentro da tubulação, o que compromete o funcionamento do sistema.

“Quando chove, esse material é levado para dentro da drenagem, causa entupimentos e agrava os danos. É um problema que poderia ser evitado com o descarte correto”, explicou.

Obra busca evitar alagamentos

As equipes seguem trabalhando na recuperação da rede de drenagem, que foi comprometida tanto pelo impacto do veículo quanto pelo acúmulo de resíduos.

A intervenção tem como objetivo restabelecer o escoamento das águas pluviais e prevenir alagamentos na área.

Moradora confirma sinalização

A agente de saúde Rosimar Arruda, de 64 anos, que mora na região, afirmou que a obra estava devidamente sinalizada.

“Passo aqui todos os dias e a área estava isolada. As fitas ainda estão visíveis. Não dá pra entender como esse motorista entrou. Foi algo inexplicável”, relatou.

Prefeitura reforça alerta à população

A Prefeitura de Manaus reforçou que o perímetro da obra estava corretamente sinalizado ao fim da jornada de trabalho e destacou a importância do respeito às orientações.

Segundo o órgão, seguir a sinalização é essencial para garantir a segurança de motoristas, pedestres e trabalhadores, além de evitar prejuízos às obras públicas.

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