Prisão

Crime com sinais de “tribunal do crime” teve vítima morta a facadas

Publicado em 16 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Manaus (AM) – A Polícia Civil do Amazonas prendeu o terceiro suspeito de participação no homicídio de um homem em situação de rua na zona Leste da capital. O crime ocorreu no bairro Zumbi dos Palmares e envolveu extrema violência.

Crime teve agressões, amarração e golpes de faca

Os criminosos agrediram a vítima com pedaços de madeira, amarraram suas mãos e pés e desferiram vários golpes de faca. A vítima, identificada como Abraão Araújo de Oliveira, de 43 anos, morreu ainda no local.

O delegado Fernando Damasceno destacou que a equipe iniciou as investigações logo após identificar a brutalidade do caso.

Polícia identifica trio e prende envolvidos

Durante as diligências, os investigadores identificaram três suspeitos.

A Justiça autorizou a prisão temporária dos envolvidos. A polícia prendeu dois deles anteriormente e, agora, capturou Felipe Souza de Oliveira, de 28 anos, no bairro Armando Mendes.

Os agentes apontam Felipe como um dos participantes do linchamento.

Suspeito também responde por tráfico de drogas

Durante a prisão, a polícia encontrou drogas, balança de precisão e materiais para embalo.

Com isso, Felipe também passou a responder por tráfico de drogas, além do homicídio qualificado.

Investigação aponta possível “tribunal do crime”

A polícia investiga a hipótese de o crime ter ligação com um “tribunal do crime”, prática em que organizações criminosas executam julgamentos e punições ilegais.

Segundo o delegado, a vítima vivia em situação de vulnerabilidade e pode ter sido alvo desse tipo de ação.

Caso segue em investigação

A Polícia Civil continua apurando as circunstâncias e a motivação do crime.

Felipe passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.