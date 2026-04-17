Manaus (AM) – O 1º tenente Delgado, da Polícia Militar, afirma que foi agredido por policiais civis nas dependências da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus, após uma briga de trânsito registrada na manhã desta quinta-feira (16).
Segundo o relato do sargento, a confusão começou na avenida Torquato Tapajós, nas proximidades da Pedragon, quando ele tentava mudar de faixa e teria sido impedido propositalmente por outro motorista.
Motorista exibiu arma durante discussão
Ainda de acordo com o tenente, os veículos chegaram a emparelhar e, nesse momento, o outro condutor teria baixado o vidro e mostrado uma arma de fogo, fazendo ameaças, como “vai querer o que caralho?”.
Ao perceber que poderia se tratar de um agente de segurança, Delgado afirmou que se identificou como policial militar, pois estava fardado. Mesmo assim, o homem continuou com comportamento agressivo e proferiu ofensas contra o policial, como “policial de merda” e outras expressões de baixo calão.
Perseguição terminou na Delegacia Geral
O sargento deu voz de prisão por desacato ao condutor, mas a ordem não foi acatada. Com isso, ele passou a acompanhá-lo e acionou o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).
A perseguição seguiu até a Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas, onde o condutor entrou com o carro. No local, ele se identificou como o investigador.
PM diz que foi agredido por policiais civis
O tenente relata que, após a identificação, passou a conversar com o investigador, mas a situação saiu do controle quando outros policiais civis, incluindo agentes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), saíram armados e de forma agressiva.
Segundo o PM, ele foi cercado e agredido com socos e tapas por um dos policiais. Ele sofreu uma lesão no nariz e teve o celular quebrado durante a ação.
“Chegando ao local, ele parou o carro particular dele e eu o meu. Nesse momento, ele se identificou. Outros policiais saíram de dentro da Core e passaram a me agredir fisicamente, moralmente e também à instituição”, disse o tenente.
O caso foi registrado e deverá ser apurado pelas autoridades competentes.
Outro lado
A reportagem solicitou nota à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) sobre a denúncia feita pelo 1º tenente. Até a publicação desta matéria, a instituição não havia se manifestado oficialmente sobre o caso. O espaço segue aberto.
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