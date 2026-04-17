Acidente

Garupa foi socorrido em estado grave

Alisson Gomes de Lima, de 25 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (17) após a motocicleta que conduzia colidir contra um caminhão no cruzamento das avenidas Silves e Maués, no bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus. Segundo informações preliminares, o motociclista teria avançado o sinal vermelho antes de atingir o veículo.

Com o impacto, Alisson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O garupa, identificado como Gutemberg Pantoja, de 26 anos, foi socorrido em estado grave e levado a um hospital da capital. De acordo com informações apuradas no local, Gutemberg completa aniversário hoje.

Equipes da Polícia Militar, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), da perícia técnica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para organizar o tráfego e realizar a remoção do corpo. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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