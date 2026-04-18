Itacoatiara

Autor já possuía outros inquéritos policiais anteriores por crimes de violência doméstica contra a genitora

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), cumpriu, na manhã deste sábado (18), mandado de prisão preventiva de um homem, de 30 anos, por descumprimento de medida protetiva cometido contra a sua própria mãe, de 53 anos. A prisão ocorreu no bairro Janauary, no município.

Conforme informações da delegada Renata Viana, as diligências tiveram início após a própria vítima procurar a delegacia, pela segunda vez, para relatar que estava sendo ameaçada por seu filho.

“O autor tinha um medida que descumpria frequentemente, violando o domicílio dessa mãe exigindo quantias em dinheiro a base de ameaças, causando desespero e pânico nessa genitora que temia pela sua vida”, relatou.

Outros inquéritos

A delegada informa que o investigado já possuía quatro inquéritos policias anteriores por diversos crimes no contexto de violência doméstica contra essa vítima.

Com base nos fatos, foi formalizada a denúncia pela vítima por meio da delegada que, visando resguardar a integridade física e psicológica dessa mulher solicitou o pedido de prisão preventiva que foi deferido e devidamente cumprido.

O autor vai responder pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

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