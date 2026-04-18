Uma mulher de 31 anos esqueceu uma caixa com 20 tarântulas vivas em um trem. O caso foi registrado na Alemanha, na última quinta-feira (16).
Por volta das 11h20 (horário local), o maquinista de um trem que fazia o trajeto de Herrenberg até Tübingen encontrou “um pacote com a inscrição ‘Aranhas e escorpiões’” em um dos vagões e acionou a Polícia Federal, segundo comunicado divulgado na sexta-feira (17).
Animais embalados
As autoridades inspecionaram a caixa na estação e identificaram, apreendendo, “20 tarântulas devidamente embaladas”.
“A proprietária dos animais, uma mulher de 31 anos que havia esquecido o pacote no trem, foi rapidamente identificada. Ela pôde recuperar suas aranhas no mesmo dia”, informou a nota.
A polícia de Stuttgart destacou que o incidente não afetou o tráfego ferroviário e indicou que a passageira não será acusada de nenhum crime, de acordo com a AFP.
Não foram divulgadas informações sobre o motivo pelo qual a jovem transportava os animais.
(*) Com informações de agências
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