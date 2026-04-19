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Garantido na semifinal, o Al Nassr espera agora o confronto entre Al Ahli, do Qatar, e Al Hussein, da Jordânia, que se enfrentam ainda neste domingo para conhecer seu próximo adversário

O Al Nassr deu mais um importante passo rumo ao título da Champions League Asiática II. Neste domingo (19), com um ótimo primeiro tempo, a equipe passou por cima do Al Wasl, e venceu por 4 a 0, nas quartas de final do torneio, garantindo a vaga na semi.

Apesar do time dos Emirados Árabes ter nomes famosos, como por exemplo o zagueiro Adryelson, ex-Botafogo e o atacante Miguel Borja, ex-Grêmio e Palmeiras, o resultado foi construído de maneira muito natural pelos sauditas. O primeiro foi de Cristiano Ronaldo, completando cruzamento. O gol foi o de número 969 do português na carreira, e ele está cada vez mais perto do 1.000.

Ainda no primeiro tempo, Iñigo Martínez e Abdulelal Al-Amri, ambos de cabeça, também marcaram, enquanto Sadio Mané, já na reta final da partida, deu números finais ao confronto.

Garantido na semifinal, o Al Nassr espera agora o confronto entre Al Ahli, do Qatar, e Al Hussein, da Jordânia, que se enfrentam ainda neste domingo para conhecer seu próximo adversário.

(*) Com informações da ESPN

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