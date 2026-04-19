Zona de Rebaixamento

Apesar de ter mostrado disposição física, correndo bastante, Neymar não conseguiu fazer muita diferença tecnicamente na partida

Com uma virada emocionante, o Fluminense venceu o Santos por 3 a 2, neste domingo (19), na Vila Belmiro, em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão, e voltou a se aproximar do líder Palmeiras, que ainda joga à noite.

O gol da vitória tricolor saiu aos 41 minutos do segundo tempo, marcado por John Kennedy. O Peixe chegou a ter a vantagem no placar duas vezes, mas, diante da sua torcida, cedeu o empate em ambas e, depois, a virada.

Gabigol e Barreal marcaram para o Santos, enquanto Savarino, Castillo e John Kennedy garantiram o triunfo dos visitantes. Ao fim da partida, a torcida do Santos vaiou muito o time, que só venceu dois dos últimos dez jogos e está perto do Z4.

Neymar perde chance no fim

Neymar foi titular e esteve presente em toda a partida. Apesar de ter mostrado disposição física, correndo bastante, o camisa 10 do Peixe não conseguiu fazer muita diferença tecnicamente na partida.

Ele chegou a participar do primeiro gol, marcado por Gabigol, em lance que o Fluminense pediu falta de Neymar, e acabou desperdiçando uma chance clara na reta final, errando passe fácil e, na sequência, finalizando para Fábio fazer boa defesa. Pouco depois, o Tricolor virou na Vila.

No fim, a torcida do Peixe ensaiou uma vaia quando Neymar tentou um chapéu ineficiente nos acréscimos, em momento que o time buscava o empate.

Zona de rebaixamento

Com mais um tropeço em casa, o Santos se vê a um ponto da zona de rebaixamento, que é aberta pelo rival Corinthians. O Peixe é o 15º, com 13 pontos, enquanto o Timão tem 12.

Já o Fluminense volta a vencer após quatro jogos e assume provisoriamente a segunda posição da tabela, passando o rival Flamengo e a três pontos do líder Palmeiras. Ambos os concorrentes ainda jogam neste domingo.

(*) Com informações da CNN Brasil

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