Negociação

Atacante brasileiro tem conversas iniciais com o FC Cincinnati, dos Estados Unidos.

O futuro de Neymar no Santos FC pode ganhar um novo rumo. De acordo com o jornal The Athletic, o atacante de 34 anos iniciou conversas preliminares com o FC Cincinnati, equipe da Major League Soccer.

Segundo a publicação desta quinta-feira (9), as tratativas ainda estão em fase inicial. O clube norte-americano avalia o interesse do jogador e as condições exigidas para avançar em uma possível negociação.

Internamente, o Cincinnati entende que sua estrutura e capacidade financeira podem ser fatores atrativos para convencer o craque brasileiro.

Obstáculos na negociação

Apesar do interesse, há entraves para que a transferência aconteça. Um deles envolve o limite de vagas destinadas a jogadores de alto investimento dentro da MLS.

Atualmente, atletas como Kévin Denkey, Miles Robinson e Evander — ex-Vasco da Gama — ocupam essas posições no elenco. Para viabilizar a chegada de Neymar, o clube precisaria liberar ao menos uma dessas vagas.

Antes de cogitar o brasileiro, o Cincinnati também analisou possíveis contratações de nomes como Weston McKennie e Josh Sargent, ambos da seleção dos Estados Unidos.

MLS segue atraindo estrelas

A liga norte-americana vive um momento de forte investimento em grandes nomes do futebol mundial, especialmente após a chegada de Lionel Messi ao Inter Miami, em 2023.

Desde então, outros jogadores de destaque passaram a reforçar equipes da MLS, como Marco Reus, Hugo Lloris, Thomas Müller, Wilfried Zaha, Son Heung-min, Rodrigo De Paul, James Rodríguez, Timo Werner e Antoine Griezmann.

Desempenho recente

Na temporada de 2026, Neymar disputou seis partidas, somando três gols e três assistências, números que mantêm o atacante em evidência no cenário internacional.

*Com informações da CNN

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