Tráfico de drogas

Autora era responsável por recrutar transportadores, articular a logística e fornecer entorpecentes na cidade

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus), com o apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), deflagrou, no sábado (18), uma operação policial que resultou no cumprimento de mandado de prisão preventiva, cumulada com mandado de busca e apreensão, contra uma mulher de 41 anos, apontada como a principal distribuidora de drogas no município. A prisão ocorreu no bairro Açaí, em Tapauá.

De acordo com o delegado Alexandre Oliveira de Assis, a suspeita é apontada como líder de uma organização criminosa e responsável por coordenar um esquema de tráfico intermunicipal de drogas entre Manaus e Tapauá, sendo considerada a maior traficante da região.

“Trata-se de uma pessoa de alta periculosidade, que ocupa posição de comando na organização, sendo responsável por recrutar transportadores, articular a logística e distribuir os entorpecentes na cidade de Tapauá, incluindo substâncias como o oxi, que possui elevado poder destrutivo”, relatou.

Investigações em andamento

Conforme o delegado, as investigações também apontam que a suspeita possui diversas investigações em curso, nas quais ela é apontada como principal articuladora e fornecedora do tráfico local.

“Foi uma prisão bastante emblemática, pois, há tempos, a 64ª DIP tentava capturá-la, mas ela sempre conseguia se fugir da ação policial. Desta vez, não teve êxito e conseguimos prendê-la em sua residência, localizada na avenida Presidente Costa e Silva, nas primeiras horas do dia 18 de Abril”, informou.

A autoridade policial ressalta que durante a busca na casa da suspeita, foi apreendida uma carta de uma pessoa que se encontrava presa, na qual era descrito o modus operandi de como ela enviava drogas para dentro das celas desta unidade policial.

Com base nos fatos, foi representada a prisão preventiva da suspeita, que foi prontamente deferida pela Justiça. A investigada responderá pelo crime de tráfico de drogas e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

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