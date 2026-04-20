Polícia

PM atuava com pistola em nome de outra pessoa e sem registro oficial

O 3º sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), identificado apenas como Wellington, preso pela morte de Carlos André de Almeida Cardoso, de 19 anos, usava uma arma irregular no momento do crime, ocorrido na madrugada de domingo (19/04), na rua 6, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus. A vítima foi atingida por disparos no peito.

De acordo com o Relatório de Ocorrência, o policial trabalhava com uma pistola Taurus G3 calibre 9mm de uso particular, registrada no nome de outra pessoa e sem qualquer vínculo oficial com a corporação. O documento também aponta que não havia registro da cautela de armamento institucional no livro armeiro da unidade.

Durante a perícia, foi confirmado que Carlos André apresentava lesões provocadas por disparos de arma de fogo na região do tórax.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que deve apurar as circunstâncias da morte e o uso da arma pelo policial.

O Portal Em Tempo solicitou posicionamento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) sobre o uso da arma irregular pelo sargento, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.

Leia mais

Jovem é morto durante perseguição policial em Manaus

Amigos de jovem morto em abordagem policial fazem manifestação