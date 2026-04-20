Palácio da Justiça

Concerto gratuito no Palácio da Justiça destaca a diversidade da música brasileira com repertório erudito e popular

O Centro Cultural Palácio da Justiça recebe, na quarta-feira (22), às 19h, o concerto “Nosso Brasil”, apresentado pela Orquestra de Violões do Amazonas. Com classificação livre e entrada gratuita, a apresentação propõe um mergulho na diversidade da música brasileira, tendo o violão como elemento central de expressão.

Repertório une erudito e popular

Com um programa que transita entre o erudito e o popular, o concerto reúne obras de nomes importantes do repertório violonístico, como Marco Pereira, Paulo Bellinati e Sérgio Assad. Além disso, inclui composições de músicos que integram a própria orquestra, como Wandeval Barroso e Ronalto Alves.

A proposta, realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, evidencia a versatilidade do instrumento. Dessa forma, reforça sua capacidade de dialogar com diferentes estilos e tradições musicais.

Obras exploram técnica e identidade regional

O repertório inclui peças como “A Furiosa”, “Baião de Sol”, “Warekena” e “Dança dos 4 Ventos”, que exploram a técnica e a expressividade do violão em diferentes abordagens.

Além disso, a apresentação incorpora obras que dialogam com referências populares do imaginário amazônico, como “Parintins para o mundo ver” e “Sentimento Caprichoso”. Assim, amplia a conexão com o público e valoriza a cultura regional.

Produção local e linguagem contemporânea

O concerto também apresenta arranjos e adaptações que evidenciam novas possibilidades sonoras para o instrumento. Com isso, reforça o caráter contemporâneo da proposta.

A presença de composições autorais de integrantes da orquestra contribui para destacar a produção local. Ao mesmo tempo, evidencia o desenvolvimento de uma linguagem própria no cenário musical amazonense.

Foto: Divulgação

Solistas e regência

A apresentação conta com a participação de solistas da formação, entre eles Elias Ferreira, Guilherme Munhoz, Robert Tarabossi, Ronalto Alves, Wagner Tiburtino, Wandeval Barroso e Ykaro Sousa, sob regência do maestro Davi Nunes.

Com “Nosso Brasil”, a Orquestra de Violões do Amazonas apresenta um panorama da música brasileira a partir do violão. Assim, articula diferentes períodos, estilos e referências em um mesmo concerto.

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