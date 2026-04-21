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Colisão frontal matou casal, três filhos e avó durante viagem na madrugada desta terça (21)

Seis pessoas de uma mesma família morreram em um grave acidente entre um carro e uma carreta na BR-251, na madrugada desta terça-feira (21/04), no município de Salinas, em Minas Gerais.

A batida aconteceu na altura do km 263 e envolveu um carro e uma carreta que seguia de Lauro de Freitas, na Bahia, para Imbituba, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos bateram de frente após o carro invadir a contramão.

Entre as vítimas estão um homem de 49 anos, a esposa dele, de 39, os três filhos do casal, de 3, 10 e 15 anos, além da avó materna das crianças, de 59 anos. Os nomes não foram divulgados. Um cachorro de estimação da família também morreu no acidente.

Ainda de acordo com a PRF, a criança de 3 anos viajava no colo da irmã, de 15 anos, no banco de trás do veículo.

Com o impacto, as vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas por equipes do Corpo de Bombeiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado, assim como a perícia da Polícia Civil.

Foto: Divulgação

Após o trabalho no local, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente ainda serão investigadas.

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