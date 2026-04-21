Lançado na Espanha, o álbum da Copa do Mundo já começou a ser vendido em bancas ao redor do mundo. No Brasil, o lançamento oficial está previsto para 1º de maio.
Além disso, a edição chama atenção por mudanças na página da Seleção Brasileira.
Neymar fica fora e levanta debate
Quem já adquiriu o álbum percebeu uma ausência marcante: Neymar não aparece entre os jogadores da Seleção Brasileira. Esta é a primeira vez, em quatro edições, que o atacante não tem espaço reservado.
A ausência ocorre em meio às dúvidas sobre sua convocação pelo técnico Carlo Ancelotti.
Além disso, a Panini, responsável pelo produto, já havia deixado Neymar fora de outra coleção recente, o Adrenalyn XL.
Rodrygo aparece mesmo fora da Copa
Por outro lado, o álbum inclui Rodrygo, que não disputará o Mundial. O atacante sofreu uma lesão grave no joelho direito, com rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco.
Assim, a presença do jogador reforça que a lista do álbum não garante convocação oficial.
Lista da Seleção Brasileira no álbum
Goleiros: Alisson e Bento
Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo
Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro
Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão
Álbum terá mais figurinhas e preço mantido
O álbum da Copa do Mundo 2026 terá 980 cromos. O aumento ocorre porque o torneio contará, pela primeira vez, com 48 seleções. Em 2022, eram 670 figurinhas.
Apesar disso, a Panini manteve o preço dos pacotes em R$ 7, com sete cromos. Na edição anterior, os envelopes custavam R$ 4 e traziam cinco figurinhas.
Completar álbum pode passar de R$ 7 mil
Completar o álbum pode custar mais de R$ 7 mil, dependendo da sorte nas compras.
O álbum terá versão tradicional por R$ 24,90. Já a edição de capa dura pode chegar a R$ 79,90. Além disso, haverá um box especial com 40 pacotes por R$ 359,90.
*Com informações da CNN
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