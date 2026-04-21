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Produto já circula no exterior e levanta dúvidas sobre lista final da Seleção Brasileira

Publicado em 21 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Lançado na Espanha, o álbum da Copa do Mundo já começou a ser vendido em bancas ao redor do mundo. No Brasil, o lançamento oficial está previsto para 1º de maio.

Além disso, a edição chama atenção por mudanças na página da Seleção Brasileira.

Neymar fica fora e levanta debate

Quem já adquiriu o álbum percebeu uma ausência marcante: Neymar não aparece entre os jogadores da Seleção Brasileira. Esta é a primeira vez, em quatro edições, que o atacante não tem espaço reservado.

A ausência ocorre em meio às dúvidas sobre sua convocação pelo técnico Carlo Ancelotti.

Além disso, a Panini, responsável pelo produto, já havia deixado Neymar fora de outra coleção recente, o Adrenalyn XL.

Rodrygo aparece mesmo fora da Copa

Por outro lado, o álbum inclui Rodrygo, que não disputará o Mundial. O atacante sofreu uma lesão grave no joelho direito, com rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco.

Assim, a presença do jogador reforça que a lista do álbum não garante convocação oficial.

Lista da Seleção Brasileira no álbum

Goleiros: Alisson e Bento

Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro

Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão

Álbum terá mais figurinhas e preço mantido

O álbum da Copa do Mundo 2026 terá 980 cromos. O aumento ocorre porque o torneio contará, pela primeira vez, com 48 seleções. Em 2022, eram 670 figurinhas.

Apesar disso, a Panini manteve o preço dos pacotes em R$ 7, com sete cromos. Na edição anterior, os envelopes custavam R$ 4 e traziam cinco figurinhas.

Completar álbum pode passar de R$ 7 mil

Completar o álbum pode custar mais de R$ 7 mil, dependendo da sorte nas compras.

O álbum terá versão tradicional por R$ 24,90. Já a edição de capa dura pode chegar a R$ 79,90. Além disso, haverá um box especial com 40 pacotes por R$ 359,90.

*Com informações da CNN

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