BBB 26

Participantes já consolidados, como Aline Campos e Sarah Andrade, tiveram crescimento tímido ou praticamente nulo, enquanto nomes com menor destaque na edição registraram avanços discretos

Publicado em 21 de abril de 2026

Por Em Tempo*

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O desempenho dos participantes do BBB 26 nas redes sociais revela como o reality vai muito além da casa: ele redefine o tamanho – e a força – de cada nome no universo digital. Um levantamento que compara o número de seguidores antes e depois do programa mostra disparadas expressivas, com alguns brothers e sisters multiplicando suas bases e se consolidando como novos fenômenos de audiência.

No topo do ranking, Ana Paula Renault lidera com folga, ao saltar de 2,3 milhões para 7,5 milhões de seguidores, um ganho de 5,2 milhões. Logo atrás, a até então desconhecida Chaiany Andrade protagoniza uma das maiores viradas, saindo de apenas 3,3 mil para 3,7 milhões. Nomes como Juliano Floss e Jonas Sulzbach também aparecem entre os maiores crescimentos, impulsionados pelo protagonismo no jogo e pela repercussão fora dele.

Na outra ponta, o ranking evidencia que nem todos conseguiram transformar a exposição em engajamento. Participantes já consolidados, como Aline Campos e Sarah Andrade, tiveram crescimento tímido ou praticamente nulo, enquanto nomes com menor destaque na edição registraram avanços discretos. O contraste reforça que, no BBB, visibilidade não é garantia de crescimento – e que a conexão com o público segue sendo o principal ativo para bombar fora da casa.

Veja a seguir o ranking :

Ana Paula Renault

Antes: 2,3 milhões

Depois: 7,5 milhões

Ganho: 5,2 milhões

Chaiany Andrade

Antes: 3,3 mil

Depois: 3,7 milhões

Ganho: 3,7 milhões

Juliano Floss

Antes: 4 milhões

Depois: 6,5 milhões

Ganho: 2,5 milhões

Jonas Sulzbach

Antes: 3 milhões

Depois: 5,2 milhões

Ganho: 2,2 milhões

Milena Moreira

Antes: 3,5 mil

Depois: 1,9 milhão

Ganho: 1,8 milhão

Gabriela Saporito

Antes: 2,3 mil

Depois: 1,7 milhão

Ganho: 1,7 milhão

Jordana Morais

Antes: 32,9 mil

Depois: 1,7 milhão

Ganho: 1,7 milhão

Samira Sagr

Antes: 5,2 mil

Depois: 1,3 milhão

Ganho: 1,3 milhão

Alberto Cowboy

Antes: 178 mil

Depois: 1,2 milhão

Ganho: 1 milhão

Marciele Albuquerque

Antes: 745 mil

Depois: 1,6 milhão

Ganho: 855 mil

Breno Corã

Antes: 3,2 mil

Depois: 759 mil

Ganho: 756 mil

Maxiane Rodrigues

Antes: 35,8 mil

Depois: 710 mil

Ganho: 675 mil

Henri Castelli( Saiu do reality por motivo de saúde)

Antes: 2,7 milhões

Depois: 3,3 milhões

Ganho: 600 mil

Leandro Rocha

Antes: 13,5 mil

Depois: 671 mil

Ganho: 657 mil

Marcelo Alves

Antes: 12,9 mil

Depois: 504 mil

Ganho: 491 mil

Solange Vega (Expulsa)

Antes: 345 mil

Depois: 783 mil

Ganho: 438 mil

Paulo Augusto Carvalhaes (Expulso)

Antes: 321 mil

Depois: 758 mil

Ganho: 437 mil

Babu Santana

Antes: 4,5 milhões

Depois: 4,9 milhões

Ganho: 400 mil

Edilson Capetinha(Expulso)

Antes: 1,1 milhão

Depois: 1,5 milhão

Ganho: 400 mil

Aline Campos

Antes: 11 milhões

Depois: 11,3 milhões

Ganho: 300 mil

Solange Couto

Antes: 1,1 milhão

Depois: 1,4 milhão

Ganho: 300 mil

Pedro Henrique Espindola (Expulso)

Antes: 1,4 mil

Depois: 186 mil

Ganho: 185 mil

Matheus Moreira

Antes: 3,3 mil

Depois: 164 mil

Ganho: 161 mil

Brigido Neto

Antes: 8,8 mil

Depois: 109 mil

Ganho: 101 mil

Sarah Andrade

Antes: 7,5 milhões

Depois: 7,5 milhões

Ganho: nenhum

(*) Com informações da Folha Press

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