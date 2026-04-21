O desempenho dos participantes do BBB 26 nas redes sociais revela como o reality vai muito além da casa: ele redefine o tamanho – e a força – de cada nome no universo digital. Um levantamento que compara o número de seguidores antes e depois do programa mostra disparadas expressivas, com alguns brothers e sisters multiplicando suas bases e se consolidando como novos fenômenos de audiência.
No topo do ranking, Ana Paula Renault lidera com folga, ao saltar de 2,3 milhões para 7,5 milhões de seguidores, um ganho de 5,2 milhões. Logo atrás, a até então desconhecida Chaiany Andrade protagoniza uma das maiores viradas, saindo de apenas 3,3 mil para 3,7 milhões. Nomes como Juliano Floss e Jonas Sulzbach também aparecem entre os maiores crescimentos, impulsionados pelo protagonismo no jogo e pela repercussão fora dele.
Na outra ponta, o ranking evidencia que nem todos conseguiram transformar a exposição em engajamento. Participantes já consolidados, como Aline Campos e Sarah Andrade, tiveram crescimento tímido ou praticamente nulo, enquanto nomes com menor destaque na edição registraram avanços discretos. O contraste reforça que, no BBB, visibilidade não é garantia de crescimento – e que a conexão com o público segue sendo o principal ativo para bombar fora da casa.
Veja a seguir o ranking :
Ana Paula Renault
Antes: 2,3 milhões
Depois: 7,5 milhões
Ganho: 5,2 milhões
Chaiany Andrade
Antes: 3,3 mil
Depois: 3,7 milhões
Ganho: 3,7 milhões
Juliano Floss
Antes: 4 milhões
Depois: 6,5 milhões
Ganho: 2,5 milhões
Jonas Sulzbach
Antes: 3 milhões
Depois: 5,2 milhões
Ganho: 2,2 milhões
Milena Moreira
Antes: 3,5 mil
Depois: 1,9 milhão
Ganho: 1,8 milhão
Gabriela Saporito
Antes: 2,3 mil
Depois: 1,7 milhão
Ganho: 1,7 milhão
Jordana Morais
Antes: 32,9 mil
Depois: 1,7 milhão
Ganho: 1,7 milhão
Samira Sagr
Antes: 5,2 mil
Depois: 1,3 milhão
Ganho: 1,3 milhão
Alberto Cowboy
Antes: 178 mil
Depois: 1,2 milhão
Ganho: 1 milhão
Marciele Albuquerque
Antes: 745 mil
Depois: 1,6 milhão
Ganho: 855 mil
Breno Corã
Antes: 3,2 mil
Depois: 759 mil
Ganho: 756 mil
Maxiane Rodrigues
Antes: 35,8 mil
Depois: 710 mil
Ganho: 675 mil
Henri Castelli( Saiu do reality por motivo de saúde)
Antes: 2,7 milhões
Depois: 3,3 milhões
Ganho: 600 mil
Leandro Rocha
Antes: 13,5 mil
Depois: 671 mil
Ganho: 657 mil
Marcelo Alves
Antes: 12,9 mil
Depois: 504 mil
Ganho: 491 mil
Solange Vega (Expulsa)
Antes: 345 mil
Depois: 783 mil
Ganho: 438 mil
Paulo Augusto Carvalhaes (Expulso)
Antes: 321 mil
Depois: 758 mil
Ganho: 437 mil
Babu Santana
Antes: 4,5 milhões
Depois: 4,9 milhões
Ganho: 400 mil
Edilson Capetinha(Expulso)
Antes: 1,1 milhão
Depois: 1,5 milhão
Ganho: 400 mil
Aline Campos
Antes: 11 milhões
Depois: 11,3 milhões
Ganho: 300 mil
Solange Couto
Antes: 1,1 milhão
Depois: 1,4 milhão
Ganho: 300 mil
Pedro Henrique Espindola (Expulso)
Antes: 1,4 mil
Depois: 186 mil
Ganho: 185 mil
Matheus Moreira
Antes: 3,3 mil
Depois: 164 mil
Ganho: 161 mil
Brigido Neto
Antes: 8,8 mil
Depois: 109 mil
Ganho: 101 mil
Sarah Andrade
Antes: 7,5 milhões
Depois: 7,5 milhões
Ganho: nenhum
(*) Com informações da Folha Press
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