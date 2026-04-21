Dia do Trabalhador

Evento no Dia do Trabalhador confirma novas atrações, amplia estrutura e segue com vendas de ingressos para edição de 2026

A Feijoada no Pátio entrou em uma nova fase de vendas após esgotar totalmente o primeiro lote de ingressos. O evento acontece no dia 1º de maio de 2026, feriado do Dia do Trabalhador, a partir das 13h, no Deck Garden, no Parque das Laranjeiras, em Manaus.

Além disso, a organização confirmou novas atrações musicais, reforçando a expectativa de público para esta edição.

Novas atrações e line-up da edição 2026

O evento confirmou a participação do cantor Junior Paulain e da Banda Movimento. O line-up da edição de 2026 também inclui Júlio Persil, Márcio do Boi e outras atrações que, segundo a organização, serão anunciadas em breve.

Dessa forma, a programação reforça a proposta de valorizar a cultura local e o Boi-Bumbá.

O evento passa por um processo de expansão logística. Assim, a Feijoada no Pátio contará com estrutura ampliada, profissionalização dos bares e melhoria no serviço gastronômico.

Além disso, a organização implementará um sistema de sonorização projetado especialmente para o formato de show de toadas, o que deve melhorar a experiência do público durante as apresentações.

Organização destaca tradição e simplicidade

Para o organizador do evento, Darlan Pontes, as mudanças buscam equilibrar qualidade e tradição.

“A Feijoada de 2026 é mais um passo pra gente consolidar como um evento anual, a mudança de local e a profissionalização dos bares e do serviço da feijoada, vão mostrar que, apesar de novos, estamos comprometidos em entregar um evento de qualidade. Nossa principal missão é fazer o mais simples possível, como era na década de noventa, sei que estamos acostumados com grandes produções e isso atrai um público novo, mas nosso objetivo é manter viva a tradição de brincar de boi no simples, todo mundo cantando, dançando e se divertindo, afinal a festa de boi começou assim, simples e nas casas dos moradores”, explica Darlan.

O repertório musical será dedicado à história do Boi-Bumbá Caprichoso, com mistura de toadas clássicas e lançamentos da temporada.

No setor gastronômico, o público terá acesso à feijoada liberada das 13h às 16h. Após esse horário, o evento seguirá com venda de bebidas e petiscos em bares distribuídos pelo espaço.

Ingressos e acesso ao evento

Com a alta procura e a virada de lote, os ingressos passam a ser vendidos por R$ 70,00. As vendas ocorrem de forma antecipada e exclusiva pela plataforma Sympla (https://encurtador.com.br/FTwx).

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