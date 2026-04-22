Copa do Mundo 2026

Atacante brasileiro tem problema muscular e pode perder o Mundial

Publicado em 22 de abril de 2026

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

Londres (ING) – O jovem Estêvão sofreu uma nova lesão muscular e virou dúvida para a próxima Copa do Mundo. O problema ocorreu durante a derrota do Chelsea por 1 a 0 para o Manchester United.

Lesão pode tirar jogador do Mundial

Logo após o jogo, exames confirmaram uma lesão de grau elevado na parte posterior da coxa direita. Segundo o portal The Athletic, o quadro reduz significativamente as chances de participação no Mundial.

Além disso, o atacante já ficou fora da derrota por 3 a 0 para o Brighton, o que reforça a gravidade da situação.

Jogador deixa campo cedo e preocupa comissão

Durante a partida, Estêvão atuou por apenas 16 minutos antes de sentir dores e pedir substituição.

Em seguida, o técnico Liam Rosenior revelou que o jogador chorou no vestiário, demonstrando preocupação antes mesmo do diagnóstico oficial.

Histórico recente de lesões preocupa

Nos últimos meses, Estêvão já enfrentou problemas físicos. Entre fevereiro e março, ele ficou fora de seis partidas.

Depois disso, retornou aos gramados e disputou quatro jogos. No entanto, voltou a sentir dores e sofreu nova lesão.

Situação impacta planos da Seleção Brasileira

Na Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti, Estêvão vinha ganhando destaque.

Ele disputou sete partidas e marcou cinco gols, consolidando espaço no elenco. Por isso, a possível ausência abre disputa por vagas.

Outros nomes podem ganhar espaço

Com a incerteza, jogadores como Luiz Henrique aparecem como विकल्प para a convocação.

Além disso, Neymar pode ganhar ainda mais relevância no setor ofensivo.

Números mostram impacto no Chelsea

Apesar do pouco tempo no clube, Estêvão já mostrou desempenho consistente.

Ele disputou 36 partidas, marcou oito gols e deu quatro assistências. Além disso, terminou a Champions League como um dos artilheiros do time, ao lado de João Pedro e Enzo Fernández.

Clube avalia recuperação para próxima temporada

Agora, o Chelsea acompanha a evolução do atleta. Enquanto isso, a comissão técnica prioriza a recuperação completa.

Assim, o clube projeta o retorno do jogador apenas na próxima temporada europeia.

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