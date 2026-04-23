Reta final

Prazo para regularizar título termina em 6 de maio e procura por serviços segue alta na capital.

Na reta final do calendário eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) já contabiliza mais de 32 mil atendimentos realizados nos quatro postos, em diferentes zonas da capital. Com o encerramento do prazo marcado para 6 de maio, a demanda segue elevada, demonstrando o esforço dos eleitores para manter a situação regular junto à Justiça Eleitoral.

A mobilização integra a força-tarefa que ampliou e descentralizou os atendimentos em Manaus, com unidades instaladas em pontos estratégicos. O servidor da 1ª Zona Eleitoral do TRE-AM, Rômulo Máximo, destacou a importância dessas ações, algumas delas implementadas desde o ano passado. “Hoje, contamos com quatro postos de atendimento na capital: o Fórum Eleitoral; o Centro de Convenções Vasco Vasques; o Sumaúma Park Shopping e o PAC Cidade Leste, no Shopping Cidade Leste”, pontuou.

Diariamente, são disponibilizadas cerca de três mil vagas para serviços como alistamento (para quem ainda não possui título), atualização de dados, transferência de local de votação, emissão de segunda via e certidões.

A consulta da situação cadastral pode ser feita previamente no site do TRE-AM (www.tre-am.jus.br), que reúne os serviços disponíveis, incluindo atendimento remoto e presencial. As vagas são liberadas online a partir das 9h, com agendamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no local escolhido pelo eleitor.

“Mais uma vez, convoco a população para que não deixe para a última hora. É muito importante que os dados estejam atualizados e regulares para garantir o direito ao voto nas Eleições 2026”, reforça Rômulo Máximo. “A quitação eleitoral também viabiliza outros atos da vida civil, como emissão ou renovação de passaporte, matrícula em instituições públicas e nomeação em cargos públicos, entre outros”, acrescenta.

O trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral, em regime intensificado para garantir agilidade e qualidade no atendimento, conta com o apoio de acadêmicos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que auxiliam no acolhimento e na orientação ao público.

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