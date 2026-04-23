Acidente

Jovem morre após colisão com moto aquática e caso levanta debate sobre fiscalização nos rios do Amazonas

O deputado federal João Carlos (Republicanos) alertou para os riscos no uso de motos aquáticas após uma tragédia registrada no município de Lábrea, no sul do Amazonas. O acidente ocorreu no último domingo (19) e resultou na morte de um jovem de 25 anos.

De acordo com informações apuradas, a vítima estava em um flutuante, quando aguardava a aproximação de uma moto aquática conduzida por um colega. Durante a manobra, o piloto perdeu o controle da embarcação e colidiu contra a estrutura. Com o impacto, parte da madeira se desprendeu e atingiu a cabeça do jovem, que sofreu traumatismo craniano grave. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital da cidade, porém não resistiu aos ferimentos.

Diante da tragédia, João Carlos fez um alerta público e cobrou mais rigor na fiscalização e no uso responsável dessas embarcações. Segundo ele, o episódio evidencia a necessidade de medidas mais efetivas para evitar novos acidentes, especialmente em áreas com grande circulação de pessoas.

“O que aconteceu é um alerta. Precisamos de mais responsabilidade, fiscalização e regras claras para o uso dessas motos aquáticas”, afirmou.

O parlamentar destacou que já defende iniciativas voltadas à organização do tráfego nos rios, como a criação de faixas específicas de circulação, com o objetivo de reduzir riscos e aumentar a segurança.

Além disso, João Carlos reforçou a importância da responsabilização de quem aluga e de quem conduz motos aquáticas sem o devido preparo ou sem seguir normas básicas de segurança.

“Não podemos tratar isso apenas como lazer. Estamos falando de vidas. É preciso preparo, consciência e fiscalização”, pontuou.

(*) Com informações da assessoria