Corrida

Corrida noturna em comemoração aos 35 anos do Amazonas Shopping terá largada no sábado e reúne cerca de 2 mil atletas.

A Amazonas Shopping inicia nesta sexta-feira (24) a entrega dos kits da corrida Amazonas Shopping Night Run. A ação integra a programação comemorativa pelos 35 anos do centro de compras e segue até sábado (25), na loja Shop do Pé Sport, no piso 2.

O atendimento ocorre na sexta-feira, das 14h às 20h, e no sábado, das 10h às 14h. Além disso, a organização reforça a importância de os atletas apresentarem documento oficial e comprovante de inscrição no momento da retirada.

Kit do atleta inclui itens exclusivos

O kit da prova reúne itens especiais que reforçam a proposta noturna do evento. Os participantes recebem camisa oficial, fone de ouvido, sacola e pulseira de LED.

Após a corrida, todos os atletas que concluírem o percurso também ganham medalha de participação.

Corrida noturna reúne cerca de 2 mil participantes

A prova será realizada no sábado (25), com largada marcada para 23h45, no estacionamento do Amazonas Shopping, localizado na avenida Darcy Vargas, em Manaus.

Com expectativa de reunir cerca de 2 mil atletas, a corrida terá percurso de 7 quilômetros. Além disso, a disputa será dividida nas categorias geral masculino e feminino, Pessoas com Deficiência (PCD) em cadeira de rodas, Pessoas com Deficiência Visual e equipes.

Evento reforça integração e qualidade de vida

Segundo a gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, a Night Run já se consolidou no calendário esportivo do empreendimento.

“A Amazonas Shopping Night Run é uma experiência que vai além da corrida. É um momento de integração, saúde e celebração, que mobiliza o público e reforça o compromisso do shopping com ações que incentivam qualidade de vida”, afirma.

Organização orienta participantes

Por fim, a organização orienta os inscritos a respeitarem os horários de retirada dos kits e a levarem a documentação necessária. Dessa forma, busca-se garantir agilidade e organização antes da prova.

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